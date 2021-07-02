Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в июне стала Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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Отмечается, что в июне в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 21% – до 8,8 тыс.

«К тому же это почти на 36% больше июньского результата доковидного 2019 года», - подчеркнули в «Укравтопроме».

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в июне стала Toyota. За июнь 1 тыс. 296 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат июня 2020 года марка улучшила почти на четверть.

Второй по популярности стала марка Renault с результатом 986 зарегистрированных авто. Свой показатель июня 2020 года марка ухудшила на 15%.

Третье место в рейтинге марок у KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 10% - до 742 машин.

На четвертой позиции Skoda — 609 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 27% больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai с результатом 441 авто, что на 11% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Nissan, Volkswagen, Peugeot, Chery, Mitsubishi.

Бестселлером мая на украинском рынке новых легковушек стало авто Toyota RAV-4, которое выбрали 547 покупателей.

Предыдущие показатели

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тыс. единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец