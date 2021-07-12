Сейчас в Украине цена на б/у электрокары стартует от 10 тыс. долларов.

Украинцы начали более активно покупать электромобили, отдавая предпочтение наиболее известным брендам.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

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«С 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Среди самых популярных брендов автомобилей - Nissan, Tesla и Chevrolet», - сказано в сообщении.

В топе предпочтений граждан - электромобили Nissan. В частности, первенство завоевала модель Nissan Leaf - было приобретено 13 656 машин именно этой модели. Вообще в Украине 13 766 электрических Nissan.

На втором месте по популярности электромобили Tesla, их в стране 4 326. Из них Model S - 1 866, Model 3 - 1 552, Model X - 851.

Третье место занимают электромобили Chevrolet, их 1 458. Самая популярная модель - BOLT EV, украинцы приобрели 1 300 таких автомобилей.

Отмечается, что большинство электрических авто - а именно 26 206 - были приобретены и ввезены из-за рубежа. Остальные были приобретены на территории Украины.

По мнению аналитиков, популяризации электрических авто в Украине поспособствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро. Кроме того, после ввоза авто нужно оплатить сбор в Пенсионный фонд - его размер может колебаться от 3% до 5% от таможенной стоимости авто.

При этом, для сравнения, растаможка пятилетней Mazda 3 на бензине с объемом двигателя 2 литра, которую приобрели за рубежом за 8 тыс. условных единиц, будет стоить около 3,5 тыс. долларов.

Кроме того, владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами - ведь эта сумма заложена в стоимость топлива, которое таким авто не нужно.

"По нашему опыту, сейчас в Украине цена на б/у электрокары стартует от 10 тыс. долларов - за Nissan Leaf, новую машину - Renault - можно взять примерно за 14,5 тыс. долл. Средняя цена электромобиля - 15-20 тысяч у.е. (Chevrolet Bolt, Leaf, Renault). От 30 тыс. у.е. стартуют цены за вторичную Tesla, средняя цена на Tesla в хорошем состоянии – 50 тыс. долларов", - цитирует пресс-служба основателя группы компаний EcoFactor Сергея Вельчева.

Показатели прошлого года

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

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Автор: Анна Бредихина