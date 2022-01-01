Вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте".

В субботу, 1 января 2022 года, вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", по которому судам под российскими флагами или с российскими владельцами запрещено быть во внутренних водах Украины.

"Запрещается заход во внутренние водные пути Украины: судам, которые плавают под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, таким судам нельзя перевозить пассажиров и грузы, запрещена их регистрация в Государственном судовом реестре Украины.

Что еще предусматривает закон "О внутреннем водном транспорте"

Кроме того, закон упрощает процедуру захода иностранных судов в украинские порты. Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 1 января заработал упрощенный механизм регистрации судов с ограничением возможностей соответствующего органа исполнительной власти об отказе или затягивании процесса регистрации.

Читайте такжеУкраина изменила процедуру захода иностранных судов в речные портыПо закону, с 1 января больше не взимается плата за шлюзование, разводку мостов. Также отменены некоторые портовые сборы в морских портах для судов внутреннего плавания.

В законе указано, что важным этапом является создание финансовой и организационной структуры, что позволит государству привлечь дополнительные частные инвестиции для развития водной инфраструктуры.

На исполнение нового закона Мининфраструктуры разработало Стратегию развития внутреннего водного транспорта.

"Стратегия предусматривает внедрение инновационных энергоэффективных и экологичных технологий на внутренних водных путях, а также призвана обеспечить соответствие речного флота экологическим стандартам Европейского Союза. В результате реализации проекта стратегии ожидается эффективное развитие речной логистики, улучшение конкурентоспособности Украины в мировом масштабе", - отметили в Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 декабря 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте" № 1054-ІХ, который в начале декабря приняла Верховная Рада.

В марте 2021 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что реализация закона "О внутреннем водном транспорте" позволит увеличить объемы речных перевозок более чем в 3,5 раза - до 35-40 млн тонн в год.

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