По словам главы Мининфраструктуры, нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы.

Судоходная навигация на Днепре открыта с сегодняшнего дня, 10 марта, и ориентировочно продлится до 31 декабря 2021 года.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры решили сделать Днепр судоходным в течение всего годаОб этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта", - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы.

"Всего 54 календарных дня. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - отметил министр.

По словам Криклия, во время межнавигационного периода госпредприятие "Укрводшлях" провело необходимые работы по капитальному ремонту на судоходных шлюзах, которые требовали их вывода из эксплуатации.

"В частности, был завершен капитальный ремонт на Каховском судоходном шлюзе", - сказано в сообщении.

Министр также отметил важность разработки соответствующих проектов подзаконных актов для надлежащего функционирования внутренних водных путей после вступления в силу нового закона "О внутреннем водном транспорте".

"Для удержания шлюзов в надлежащем состоянии закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться дальнейшее содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений", - сказал Криклий.

Что этому предшествовало

Украина и Европейский инвестиционный банк планируют подписать финансовый договор по модернизации системы шлюзов на Днепре - Днепровского каскада.

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который регулирует правоотношения в этой отрасли.

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Автор: Павел Степанец