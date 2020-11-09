Подобные пилотные проекты Украина также планирует внедрять и с Польшей.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром предложил перейти на систему обмена цифровыми разрешениями между странами.

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Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам Криклия, основной общей задачей для Украины и Казахстана является создание комфортных конкурентных маршрутов и условий перевозки грузов с целью стимулирования их объемов.

"Поэтому он предложил казахстанской стороне перейти на систему обмена цифровыми разрешениями на международные грузовые автоперевозки, что будет способствовать значительному усилению этого сотрудничества. Подобные пилотные проекты Украина также планирует внедрять и с Польшей.

Вместе с этим, министр подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА из-за внедрения единого транзитного разрешения между странами - участницами проекта", - говорится в сообщении.

Также Криклий заявил о заинтересованности Украины в развитии взаимовыгодного украинско-казахстанского сотрудничества в сфере торговли и транспорта и отметил важность продолжения работы по привлечению дополнительного грузопотока в направлении Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина - страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского морей.

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Автор: УНИАН