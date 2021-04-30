Также министерство планирует принять участие в канадском проекте по безопасности полетов коммерческих авиакомпаний.

Министерство инфраструктуры планирует либерализировать регулярные воздушные перевозки с Канадой, а также принять участие в канадском проекте по безопасности полетов коммерческих авиакомпаний.

Как сообщила пресс-служба министерства, об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра транспорта Канады Омара Альбахра.

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В частности, стороны обсудили участие украинской стороны в канадской инициативе безопасного неба Safer Skies, в рамках которой Канада сотрудничает с международными организациями, индустрией гражданской авиации и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), чтобы повысить уровень безопасности полетов коммерческих авиакомпаний, летающих в зонах повышенного риска.

«В свою очередь, Владислав Криклий отметил важность продолжения работы инициативы Safer Skies и предложил включить Украину в работу этого форума не только в качестве наблюдателя, но и в качестве ее полноправного участника», - сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Также стороны обсудили состояние сотрудничества между министерствами в контексте расследования авиакатастрофы рейса PS752 авиакомпании МАУ в Иране. В частности, Госавиаслужба Украины уже ознакомила канадских партнеров со своими замечаниям к проекту окончательного отчета, подготовленного Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран по результатам расследования катастрофы.

Криклий подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии других стран в совместных действиях в этом вопросе.

«Мы поддерживаем привлечение иностранных представителей, в том числе представителей Канады, к соответствующему процессу и совместной подготовке и направлению жалобы в Совет ИКАО относительно соответствующих действий Исламской Республики Иран», - цитирует пресс-служба его слова.

Кроме этого, министры договорились активизировать работу по подписанию Технической договоренности между Госавиаслужбой Украины и Transport Canada Civil Aviation (TCCA).

Что этому предшествовало

Ранее в апреле Криклий заявил, что Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, а также до лета 2022 года снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной.

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Автор: Павел Степанец