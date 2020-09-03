Тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3301, которым ужесточила ответственность за кражу авто.

Как сообщает "112 Украина", "за" проголосовали 309 нардепов.

Что изменится

Закон вносит изменения в ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), 290 ("Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства") УК Украины и ст. 250 ("Проведение негласной следственной (розыскной) действия до вынесения постановления следственного судьи") Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нардепы также заменили в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "совершенные в больших размерах", тем самым определив квалификационным признаком стоимость автомобильного транспорта.

Наказание за угон

Отныне за угон авто грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа). За те же действия организованной группой или соединенные с насилием – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений. За так называемое перебивание номеров кузовов, моторов – предусмотрено до 5 лет тюрьмы. Уголовная ответственность за организацию работы мест, где краденые автомобили хранятся, разукомплектовываются или переоборудуются, речь о "черных СТО", – до 5 или же до 7 лет, если этим занимается организованная группа.

Ужесточение наказания

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" (№3301).

Изменения были внесены в статью 289 Уголовного кодекса. Согласно им, вместо размеров квалифицирующих признаков преступлений в виде причиненного значительного и крупного материального ущерба вводился такой признак, как совершение этого преступления в крупных и больших размерах.

Под значительный размер подпадало преступление, совершенное на сумму от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (105 тысяч 100 гривень - 262 тысяч 750 гривень), а под большой размер - преступление, совершенное на сумму более 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Автор: УНИАН