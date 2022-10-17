Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание на рейс возможно в укрытиях.
Об этом сообщили в Укрзализныци.
Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы.
"Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию", - говорится в сообщении.
"Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки СЛЕДУЮЩИМ поездом того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - предупредали в УЗ.
Атака "шахидами" Киева
Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.
В результате вражеской атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилой постройки. Также повреждены несколько жилых домов.
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