С самого утро Киев атакуют дронами-камикадзе.

Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание на рейс возможно в укрытиях.

Об этом сообщили в Укрзализныци.

Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы.

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"Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию", - говорится в сообщении.

"Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки СЛЕДУЮЩИМ поездом того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - предупредали в УЗ.

Атака "шахидами" Киева

Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилой постройки. Также повреждены несколько жилых домов.

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