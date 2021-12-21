"Укрзализныця" завершает год с прибылью благодаря ряду системных изменений, которые были внедрены антикризисным менеджментом в 2021 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на Юге и Востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты", - написал министр.

По его словам, сразу после назначения министром в мае 2021 года он занялся изучением проблем "УЗ".

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"Даже первых недель на должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога. Последней каплей стало известие об уплате менеджментом Укрзализныци долгов Сбербанка России в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации. Тогда мы получили решение СНБО, ввели Антикризисный штаб на базе Министерства – для того, чтобы предотвратить катастрофу", - напомнил Кубраков.

Министр подчеркнул, что предотвратить дефолт и остановку стратегической государственной компании позволили ряд управленческих решений. В частности, речь идет об устранении компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены.

"Благодаря решению правительства, УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – Энергоатома. Первый заключенный контракт по новым правилам позволил УЗ сэкономить более 4 млрд. грн.", - написал Кубраков.

Также, по словам министра, стабилизации способствовало повышение тарифов на грузовые перевозки.

"Исторически самая высокая ставка на перевозки позволила УЗ получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзалізниця имела ресурсы на восстановление", - отметил руководитель Мининфраструктуры.

"Почти половина железнодорожных дорог имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов – 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству", - добавил он.

Третьим фактором стабилизации ситуации на "УЗ" стало следование принципам OECD в вопросах корпоративного управления.

"Реформа корпоративного управления является ключом к системной и слаженной работе стратегической государственной компании. Как и менеджмент компании, так и Наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, быть политически независимыми и ставить интересы компании и государства превыше всего", - уверен министр.

Он напомнил, что после окончания срока полномочий предыдущего состава Наблюдательного совета МИУ был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур.

"Уже в ближайшее время ожидаю начало работы полноценного Наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления", - написал он.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", - резюмировал Кубраков.

Ранее СМИ опубликовали данные временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования злоупотреблений предыдущего менеджмента "УЗ", согласно которым в 2021 году компания могла получить 8 млрд грн убытка.