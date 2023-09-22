Конфискованные авто могут передать в пользу Украины.

Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.

Как сообщает профильное ведомство, данный законопроект позволит стране легально конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси.

В Минюсте объяснили, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, то будут санкции, включая конфискацию автомобиля.

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"Каждый гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - отметила Инесе Либини-Эгнере.

По ее словам, если авто с российскими и беларускими номерами не будут вовремя перерегистрированы, их смогут конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии на передовой.

Отмечается, что Минюст Латвии основывает изменения в законодательной базе на разъяснении Еврокомиссии, в которой говорится о том, что санкции против России распространяются на личные транспортные средства граждан России с регистрацией РФ.

Европейская комиссия отметила, что соответствующее и пропорциональное применение санкций является компетенцией каждой страны-члена. Изменения, запланированные в Латвии, также введут запрет на транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, учитывая санкции, введенные ЕС против Беларуси.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

В сентябре 2023 года таможня Германии начала изымать у россиян при въезде в страну авто с номерами РФ. 10 сентября этого года Европейская комиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных авто, которые зарегистрированы в РФ.

Начиная с 17 сентября автомобили, которые зарегистрированы в России, не имеют права въезжать в Польшу.

20 сентября стало известно, что Норвегия в ближайшее время может закрыть въезд для российских автомобилей. При этом в Норвегии уже действует запрет на импорт автомобилей с российскими номерами.

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