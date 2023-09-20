В Норвегии уже действует запрет на импорт автомобилей с российскими номерами.

Норвегия в ближайшее время может закрыть въезд для российских автомобилей.

Такое заявление сделал госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, отметив при этом, что сейчас идет подготовка и изучение наиболее оптимального варианта реализации запрета, сообщает NRK.

"Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры", — заявил Петерссон.

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Представитель МИД не стал уточнять, планирует ли Норвегия по примеру Финляндии запрещать и использование на своей территории автомобилей, зарегистрированных в России.

Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Норвегия пока единственная страна, входящая в Шенген и имеющая сухопутную границу с РФ, которая не ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенское соглашение.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

С 17 сентября 2023 года запрещается покупать, ввозить или передавать в Европейский Союз прямо или косвенно автомобили и другие мототранспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковые и грузовые автомобили (с кузовом универсал), а также гоночные автомобили, если они происходят из России или экспортируются из России.

5 сентября 2023 года немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ.

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.

Таможенные органы Литвы и Латвии заявили о том, что будут изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Эстония также присоединилась к запрету на въезд авто с российскими номерами.

Кроме того, Финляндия заявила о том, что закроет свою границу для авто с номерами РФ.

16 сентября 2023 года сообщалось о том, что последняя страна ЕС, граничащая с РФ, закрывает въезд для авто с российскими номерами. С 17 сентября 2023 года автомобили, зарегистрированные в России, не имеют права въезжать в Польшу.

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