Также стратегия предусматривает стимулирование развития производства электромобилей в стране.

План мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии-2030 предусматривает создание национальной сети скоростных зарядных станций для электромобилей и стимулирование развития производства таких авто в стране.

Согласно плану мероприятий, которым располагает УНИАН, в этом году должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта такой сети на главных дорогах страны: М-03 Киев - Харьков, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп, М-09 Львов - Рава-Русская, М-10 Львов - Краковец.

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Отмечается, что финансирование создания ТЭО возьмут на себя международные финансовые организации.

Также до 2022 года включительно Минэкономики и Мининфраструктуры должны подать в Верховную Раду законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, которые бы простимулировали производство электрокаров в Украине.

Что этому предшествовало

16 марта 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Кабинет министров рассматривает возможность решить проблему отсутствия зарядных станций для электрокаров на государственных трассах Украины с помощью специальной программы.

7 апреля Кабинет министров принял план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии до 2030 года, предусматривающий разработку и внедрение действий для выполнения задач по улучшению конкурентоспособности и эффективности украинской транспортной системы.

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Автор: Павел Степанец