Президент Украины призвал Японию объединить усилия государств Азии, чтобы заставить Россию искать мира.

Необходимо ввести эмбарго на торговлю с Россией, нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на русскую армию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время первого в истории выступления в японском парламенте.

Он подчеркнул, что Япония должна объединить усилия государств Азии, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы Россия искала мира.

"Нужно эмбарго на торговлю с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на русскую армию", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что украинские военные героически защищают свою страну уже 28 дней.

"Россия применила против мирных городов Украины более тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Русские войска разрушили десятки наших городов. Некоторые сожжены дотла", - сказал Зеленский.

Он сказал, что во многих городах и селах, попавших под российскую оккупацию, украинцы даже не могут достойно похоронить убитых – похороны происходят в разбитых дворах домов, рядом с дорогами, просто там, где это возможно. Он подчеркнул, что тысячи людей убиты, среди них 121 ребенок, а около 9 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома, убегая от смертельной угрозы.

Зеленский подчеркнул, что Россия даже заблокировала море, обычные торговые пути.

"Сегодня именно Украина, государства-партнеры и наша антивоенная коалиция могут дать гарантии, что мировая безопасность не будет разрушена окончательно", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что международные институты не сработали.

"Даже ООН и Совет Безопасности... Что они могут? Они нуждаются в реформировании. Они нуждаются в инъекции честности. Чтобы стать действенными. Чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", - подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание, что из–за войны России против Украины мир дестабилизирован, мир - на пороге многих новых кризисов. И сейчас решается главное - убедятся ли все агрессоры на планете, явные и потенциальные, что за развязанную ими войну будет такое мощное наказание, что им и начинать не стоит, что им не стоит разрушать мир.

Президент Украины поблагодарил Японию за давление на Россию для восстановления мира и призвал продолжать это делать, чтобы РФ "остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину".

Зеленский отмечает, что нужно уже сейчас начинать думать о восстановлении Украины, о возвращении жизни в разрушенные Россией города и на опустошенные ею территории.

Как ранее сообщал УНИАН, различные государства начали вводить санкции против Российской Федерации с момента ее вторжения в Украину. Оказалось, что не все ограничения соблюдаются. Польский водитель показал, как через польско-белорусскую границу проезжают фуры с продукцией из Германии в РФ.

В связи с этим активисты вышли на польско-болоруський границу и устроили акцию протеста, заблокировав проезд фурам, которые везли грузы в РФ и Беларусь. Польский правоохранители оттеснили участников акции на пункте пропуска Козловичи-Кукареки.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому Союзу на следующем заседании Евросовета рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против России и полностью прекратить торговлю со страной-агрессором на суше и на море.

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