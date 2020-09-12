В Одессе презентовали второй 31-метровый трамвай Odissey MAX.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня работники вагоноремонтных мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» презентовали второй 3-секционный трамвай собственной сборки.
Параметры Оdissey MAX
Трамвай-великан имеет длину почти 31 метр и является самым длинным трамваем в стране. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3, способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.
Odissey MAX имеет частично низкий уровень пола, он удобен для людей с инвалидностью - в его средней части есть пандус, через который в салон может заехать человек на коляске.
Как отметил и. о. заместителя мэра Одессы - директор департамента городского хозяйства горсовета Дмитрий Жеман, второй Odissey MAX должен был выйти значительно раньше, однако пандемия коронавируса помешала этим планам.
Что будет дальше
Работать «гигант» будет на маршруте №7, он призван разгрузить направление в Суворовский район города в часы пик (два утренних и два вечерних рейса).
Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Одессе был презентован первый 3-секционный трамвай, который сможет перевозить 280 пассажиров одновременно - вагон собственной сборки Odissey MAX.
Сообщалось, что стоимость нового состава – около 18 млн грн.
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