Киевлянам напомнили, что в городе работает общественный транспорт.

В Киеве власти призвали жителей по возможности не передвигаться частным автотранспортом без необходимости: горючим необходимо в первую очередь обеспечить потребности армии и защитников Украины.

Об этом сообщается на официальном портале киевских властей со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в первую очередь топливом необходимо обеспечить потребности военных.

"На сегодня у нас другие приоритеты по обеспечению топливом, чем просто обеспечение горожан, которые приехали в город и им нужно куда-то перемещаться. Надо помнить о нуждах армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, по возможности пользуйтесь общественным транспортом. Те, кто находится в безопасных местах, пожалуйста, подождите с возвращением", – призвал Поворозник.

По его словам, сейчас в городе нет проблем с использованием общественного транспорта. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, которые возвращаются в столицу. В Киеве курсирует метро и наземный транспорт.

Так, в столице работает 62 автобусных, 16 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутов.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России Украине пришлось полностью перестроиться на новые рынки поставок нефти и нефтепродуктов. Поэтому на АЗС ощущается дефицит топлива, а цены находятся на рекордных отметках.

Сегодня Украина поставляет топливо в основном из Польши, Румынии, Словакии и других приграничных стран. Однако среди наших импортеров появилась и Западная Европа, которая никогда не поставляла сюда нефть и нефтепродукты. На рынке топлива сейчас самая большая проблема с дизельным топливом, поскольку аграрии проводят посевные работы. Об этом сказал эксперт "консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн. По его словам, сейчас ощущается дефицит горючего в Украине. Не все заправочные станции сегодня могут обеспечиваться в полном объеме.

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