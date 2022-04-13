На WOG и ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 коп./л – до 33,77-33,87 грн/л.

Розничные сети АЗС 13 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо после публикации Министерством экономики новых предельных цен.

Об этом заявила Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Еnkorr.ua.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 коп./л – до 33,77-33,87 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 22 коп./л – до 37,65 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети, как AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" и другие.

Предельная стоимость:

12 апреля Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 34 копейки, а дизельного топлива – на 22 копейки.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 37,65 грн/литр.

Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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