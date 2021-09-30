Такая реакция Илона Маска связана с тем, что его компанию не пригласили на посвященное электрокарам мероприятие в Белом доме.

Бизнесмен Илон Маск обиделся на администрацию президента США Джо Байдена за предвзятое отношение к компании Tesla, в которой миллиардер является главным исполнительным директором.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такая реакция Илона Маска связана с тем, что его компанию не пригласили на посвященное электрокарам мероприятие в Белом доме.

Бизнесмен, выступавший во вторник на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, сказал, что администрация находится под чрезмерным влиянием профсоюзов.

"Он ни разу не упомянул Tesla и похвалил GM и Ford за руководство российской революцией электромобилей. Это не самая дружелюбная администрация. Кажется, она контролируется профсоюзами", - предположил Маск.

Миллиардер заявил, что хотел бы видеть президента более центристским.

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На днях основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

Автор: Денис Прядко