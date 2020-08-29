Оказалось, что в Model S была загружена самая первая версия системы Autopilot, которую ни разу не обновляли.

В США Tesla Model S на ходу врезалась в полицейское авто на обочине.

Машина находилась с включенным режимом полуавтоматического управления Autopilot, а сам водитель электрокара в это время смотрел фильм на смартфоне, сообщает Drive.

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Инцидент произошел в округе Нэш штата Северная Каролина. Полицейский остановил служебный автомобиль на обочине, чтобы помочь другому сотруднику, который ранее попал в ДТП на своей личной машине.

В этот момент произошла еще одна авария: Tesla Model S протаранила патрульный автомобиль, который по инерции врезался в другую машину. От силы удара копов отбросило на землю, никто не пострадал.

Водителя электрокара признали виновным сразу по нескольким нарушениям правил дорожного движения штата. Кроме того, оказалось, что у Model S была загружена самая первая версия системы Autopilot, которую ни разу не обновляли.

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Автор: Наталия Печиборщ