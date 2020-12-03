Средняя стоимость строительства одного километра новой дороги в 2020 году снизилась на 14,3% - до 90,216 миллиона гривень, реконструкции – на 44,7% (до 36,061 миллиона гривень).

Стоимость текущего среднего ремонта одного километра автодороги в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросла почти в 2 раза – до 11,193 миллиона гривень.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дороги

Об этом свидетельствуют данные публичного модуля аналитики системы Prozorro, представленные исполнительным директором инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святославом Абрамовым в ходе брифинга в Киеве.

В разрезе регионов самый дорогой текущий средний ремонт зафиксирован в Днепропетровской области – 26,7 миллиона гривень за километр, Черновицкой - 25,7 миллиона гривень и Луганской - 23,6 миллиона гривень.

Согласно представленным данным, средняя стоимость строительства одного километра новой дороги в 2020 году снизилась на 14,3% - до 90,216 миллиона гривень, реконструкции – на 44,7% (до 36,061 миллиона гривень).

Стоимость капитального ремонта километра дороги выросла на 4% – до 25,184 миллиона гривень.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что в 2020 году было проложено 14,35 километра дорог нового строительства, 77,29 километра реконструкции, 449,7 километра капитального ремонта и 4395,4 километра текущего среднего ремонта.

Согласно представленным данным, стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

Что этому предшествовало

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, все 100% объектов текущего среднего ремонта проходили экспертизу, благодаря которой агентству удалось сэкономить 11,8 миллиарда гривень.

Средний показатель экономии на одном проекте составил 7,4%.

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец