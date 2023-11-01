Всего за этот год украинцы приобрели и поставили на учет около 50 тыс. новых легковых авто.

Украинский автопарк в октябре пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, относительно сентября потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с октябрем прошлого года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.

На втором месте по популярности была марка Volkswagen, регистрации которой выросли втрое - до 574 авто.

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На третьей позиции Škoda - 477 авто (+46%).

Четвертый результат у BMW - 461 авто (+255%).

Замыкает лидерскую пятерку Renault - 432 авто (+60%).

Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли: Nissan - 309 авто; Hyundai - 240 авто; Mercedes-Benz - 224 авто; Mazda - 220 авто; Peugeot - 200 авто.

Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский рынок авто - что известно

Ранее сообщалось, что за сентябрь украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Рынок вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда первенство на рынке также удерживала японская марка - Toyota.

В течение сентября этого года украинский автопарк был пополнен 4298 электромобилями. Основная масса зарегистрированных за месяц электромобилей состояла из легковых автомобилей. Всего - 4215 единиц, среди которых 769 новых и 3446 подержанных авто. При этом относительно прошлогоднего сентября спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза.

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