В транспорт будут пускать владельцев транспортных карточек, но не всех.

В Киеве в случае введения нового локдауна пропускная система в общественном транспорте будет отличаться от тех, что работали раньше.

Как рассказал в эфире "Громадського радио" первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, разрешение на проезд получат владельцы уже приобретенных транспортных карт. Но не все, а только те, кого директор предприятия или организации заранее внес в заявку.

Он уточнил, что пропуска для удобства будут делать в электронном виде.

"Со вчера в тестовом режиме работает система подачи заявок. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности имеют возможность заранее оформить свои заявки и иметь время для того, чтобы пройти необходимые согласования. На сегодня форма выглядит следующим образом: зарегистрироваться в системе может руководитель предприятия с электронным ключом. После этого руководитель заполняет электронную форму и добавляет 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе. Эти лица или сам руководитель предоставляет списки людей, которых он считает нужным вносить в этот список", - рассказал чиновник.

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Он уточнил, что для проезда надо будет предоставить карточку старого образца, новую транспортную карточку или Карту киевлянина.

"По этим картам, если их система допустит, они смогут ездить общественным транспортом, если будут введены определенные ограничения. Разрешение будет даваться на транспортную карточку, которую уже приобрели жители. Каждая карточка имеет свой индивидуальный номер и серию, поэтому именно по этому номеру будет идентифицироваться, может ли лицо пользоваться транспортом", - пояснил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в Украине планируют запустить схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и тех, кто переболел или имеет отрицательный результат на COVID-тест.

Автор: Юрий Годован