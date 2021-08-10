В КГГА объяснили руководителям предприятий и ФЛП, как получить пропуск.

С сегодняшнего дня в Киеве заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, зачем в Киеве собирают списки на спецпропуски в транспортОн отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно:

Авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе. Заполнить электронную форму заявки. При этом предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей – виды деятельности в соответствии с КВЭД. Ответ поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты Киев Цифровой каждого работника.

В КГГА отмечают, что для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверять по трудоустройству в указанном учреждении, предприятии или организации.

Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

После получения разрешения транспортная карта работника активируется автоматически. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение "Цифровой Киев" и добавив транспортную карту.

"Важно: будут работать карточки трех видов-транспортная карточка нового образца, старого образца и карточка киевлянина. Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецперепустку, на время локдауну будут заблокированы", - отмечается в сообщении КГГА.

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Автор: Екатерина Гирнык