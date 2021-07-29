Основная идея состоит в максимальном использовании внутреннего цифрового сертификата.

В Украине планируют запустить схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, переболевших или имеющих негативный результат на COVID-тест.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.

"Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещения публичных мероприятий", – сказал Кузин.

Он добавил, что основная идея заключается в максимальном использовании внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, зачем в Киеве собирают списки на спецпропуски в транспорт"Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест", – замминистра.

При этом он признал, что в таких мероприятиях надо "сохранить баланс между правами человека", поскольку часть украинцев не могут получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

"Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот – то есть чтобы не спровоцировать сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", – пояснил Кузин.

С 1 июля в ЕС ввели цифровые COVID-сертификаты, которые подтверждают то, что человек вакцинирован от вируса или переболел. Это же, в свою очередь, сделала и Украина.

Такие документы значительно упрощают въезд для туристов на фоне пандемии коронавируса.

В то же время ряд стран Европы ввел дополнительные меры внутри государств, в частности так называемые "пропуска". Например, недавно такое решение приняло правительство Франции, что спровоцировало масштабные протесты.

Автор: Яна Ставская