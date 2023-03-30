В службе призывают подождать, пока ситуация с погодными условиями стабилизируется.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям водителям пока не рекомендуют "переобуваться" на летнюю резину.

Об этом во время брифинга сказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий. Отвечая на вопрос о возможных осложнениях погодных условий на следующей неделе, он отметил, что ГСЧС к этому постоянно готова и постоянно мониторит ситуацию. "Я бы сейчас не рекомендовал водителям "переобуваться" на летнюю резину. Пока подождите, когда ситуация с погодными условиями стабилизируется", - призвал он.

Кроме того, Хорунжий отметил, что ГСЧС мониторит ситуацию относительно возможного подъема уровней воды в реках.

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"В частности у нас есть информация, что 31 марта, в связи с осадками, на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м и выход воды, соответственно, на поймы. Это касается Ковельского, Камень-Каширского районов Волынской области", - рассказал представитель службы.

Непогода в Украине - последние новости

Как известно, в последние дни в Украину пришло похолодание. Это привело к авариям на дорогах, обесточиванию и увеличению энергопотребления.

28 марта из-за непогоды в восьми областях на западе и юге Украины произошли обесточивания.

Кроме того, в Одессе от ветра упали почти 50 деревьев, сообщалось о пострадавших. В порту "Черноморск" мужчину сдуло ветром с фуры, он погиб.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра стоит ожидать атмосферный фронт с Запада, который приведет к дождям и снегу.

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