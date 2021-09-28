Компания "Киевгума" заявила о неправомерном давлении и препятствовании нормальной работе со стороны СБУ и АО "Укрзализныця".

Сотрудники СБУ в рамках осмотра предприятия "Киевгума" отказались непосредственно осмотреть производственные мощности и склад, но изъяли документы, доступные онлайн в системе ProZorro.

Об этом в интервью НВ рассказал Андрей Острогруд, генеральный директор и совладелец "Киевгумы".

"Мы понимаем, что конкуренты, которые не могут с нами честно конкурировать и неоднократно нам угрожали, таким образом просто пытаются вытеснить нас с рынка, как, в сущности, единого мощного конкурента. И мы это докажем как в правовой плоскости, так и в публичной, — отмечает Андрей Острогруд. — Потому что "Киевгума" сегодня самый большой, самый мощный и единственный аккредитованный производитель, в частности, резиновых подрельсовых прокладок. Мы являемся поставщиками для Минздрава, Минобороны, Энергоатома и многих государственных предприятий".

Визит СБУ на "Киевгуму" состоялся 10 сентября 2021 года в рамках судебного разбирательства. Позднее на сайте СБУ была опубликована информация о том, что якобы представители компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок без надлежащего контроля качества товара с нарушением технологии производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовали комплектующие по ценам высококачественной продукции.

В "Киевгуме" ответили, что на фотографиях на сайте СБУ зафиксированы подрельсовые прокладки, не имеющие никакого отношения к их продукции. Также компания заявила о неправомерном давлении и препятствовании нормальной работе со стороны СБУ и АО "Укрзализныця".На сторону "Киевгумы" стал Союз украинских предпринимателей.

"Во время своего визита силовики не создали даже иллюзии заинтересованности в расследовании и выяснении всех обстоятельств дела, — подчеркивает Андрей Острогруд. — Нам не предоставили ни единого документа, который мог засвидетельствовать, что вообще идет речь о нашей продукции. К нам пришли с "осмотром" и изъяли оригиналы документов, которые были представлены в свободном доступе в тендерной документации на площадке ProZorro. Нам не выдвинули ни одного обвинения!".

"Киевгума" — производитель с ассортиментом более 4000 продуктовых позиций. Производит изделия из резины, латекса, силикона, термопластичных материалов, ПВХ, пластика. У компании 4 отдельных производственных цеха, сотни единиц технологического оборудования и тысячи единиц оснастки.

Автор: Иван Бойко