На 6 станциях киевского метро с 16 февраля будет изменен режим работы касс.
Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", в утренние часы (до 8:00) и в вечерние (с 22: 00) вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.
В частности, речь идет о таких станциях и, непосредственно, вестибюле:
- "Житомирская" (вест. №1),
- "Нивки" (вест. №2),
- "Почайна" (вест. №2),
- "Ипподром" (вест. №1),
- "Харьковская" (вест. №1),
- "Бориспольская" (вест. №2).
В комментарии УНИАН отметили, что на этих станциях работает по 2 вестибюля, а режим касс изменен только на одном, второй в дальнейшем будет работать в том же режиме.
"Большинство пассажиров уже пользуется или транспортной картой, или приложением, или банковской", - подчеркнули в метрополитене.
Обращается внимание, что для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".
Оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Ранее, как писал УНИАН, стало известно, как работать киевское метро в случае российского вторжения.