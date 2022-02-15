До 8:00 утра и после 22:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

На 6 станциях киевского метро с 16 февраля будет изменен режим работы касс.

Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", в утренние часы (до 8:00) и в вечерние (с 22: 00) вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

В частности, речь идет о таких станциях и, непосредственно, вестибюле:

"Житомирская" (вест. №1),

"Нивки" (вест. №2),

"Почайна" (вест. №2),

"Ипподром" (вест. №1),

"Харьковская" (вест. №1),

"Бориспольская" (вест. №2).

В комментарии УНИАН отметили, что на этих станциях работает по 2 вестибюля, а режим касс изменен только на одном, второй в дальнейшем будет работать в том же режиме.

"Большинство пассажиров уже пользуется или транспортной картой, или приложением, или банковской", - подчеркнули в метрополитене.

Обращается внимание, что для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".

Оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, как работать киевское метро в случае российского вторжения.

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