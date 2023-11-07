7 ноября 2023 года утратили силу нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления на таможне.

С 7 ноября 2023 года меняются условия таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.

Как сообщает Гостаможслужба, 7 ноября 2023 года утратили силу нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления на таможне.

Согласно новым правилам на таможне не будут досматривать 100% транспортных средств, остается рискоориентированный подход. Количество профилей рисков не увеличится, а количество обзоров не возрастет.

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Таможни уже получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность своевременно оформлять товары, и приняли ряд других мер.

Для решения возможных проблемных вопросов в переходный период будут обнародованы контакты должностных лиц таможенных органов.

Таможенный контроль

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о преимуществах совместного с Польшей таможенного контроля. Глава государства выступал за то, чтобы убрать из современных отношений со всеми соседями Украины, кроме оккупантов, все споры и "давление прошлого".

В апреле 2023 года В Германии призвали активнее бороться с обходом санкций против России и усилить таможенный контроль. Более жесткий таможенный контроль позволит эффективнее надзирать за соблюдением санкций против России, считает вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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