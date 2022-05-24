А уже с сегодняшнего дня те, у кого истек срок лишения права на управление, могут получить свое водительское удостоверение и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД.

С 24 июля в Украине изменится механизм подготовки и переподготовки водителей: чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет пройти пять шагов.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"С 24 июля изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов", - говорится в заметке.

Так, они должны будут пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, которое действует 1 год (без сдачи внутреннего экзамена); сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.

Далее они должны выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение; сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.

Последний шаг - в сервисном центре МВД нужно успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Также, добавили в МВД, "через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств".

"И еще одна приятная новость для лиц, у которых закончился срок лишения права управления, - с сегодняшнего дня, 24 мая, они могут получить свое водительское удостоверение и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД", - говорится в заметке.

В МВД отмечают, что "раньше такой возможности не было". "Вся процедура происходила исключительно по месту регистрации гражданина", - пояснили в министерстве.

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