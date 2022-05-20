Такой закон должен нормализовать ситуацию на дорогах, отметил советник министра внутренних дел Украины.

Принятие закона о конфискации автотранспорта в пользу Вооруженных сил Украины за управление транспортным средством в состоянии опьянения гораздо лучше будет действовать на возможных нарушителей, чем повышение штрафов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил, что в начале войны было принято квази-законное решение о том, что если водителя задерживают на блокпосту в нетрезвом состоянии за рулем, то его автомобиль забирают в пользу Вооруженных сил Украины. Тогда это очень отрезвило многих людей, а количество таких преступлений уменьшилось в первые дни войны.

"Когда ситуация начала нормализоваться в некоторых регионах, мы начали видеть, что снова начало расти количество нетрезвых водителей, поэтому такой законопроект нужен. Он должен нормализовать ситуацию на дорогах, он - это гораздо лучше, чем увеличение штрафов", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в условиях военного времени.

Документом предлагается установить, что управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, кроме иного предусмотренного законодательством наказания, влечет за собой конфискацию транспортного средства для дальнейшей передачи его на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета министров Украины или уполномоченного им органа государственной власти).