Также предложено увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

Верховная Рада может остановить бесплатное растаможивание авто во время военного положения.

В парламенте зарегистрирован законопроект №7311 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения, которым предлагается отменить освобождение от ввозной пошлины на импорт автомобилей и льготы для гуманитарной помощи.

Одним из соавторов законопроекта выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

При этом в пояснительной записке Даниил Гетманцев и Галина Третьякова сетуют на ввоз "целых трех тысяч авто" по льготной процедуре.

Данным законопроектом также предложено увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

Ранее в интервью НВ Гетманцев заявлял: "Мало кто ищет машину для покупки во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи".

Война в Украине и растаможка "евроблях":

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.

8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.

В Украине 1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.

9 февраля 2022 года, в Украине завершился последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Постановлениями Кабмина №329 от 20 марта и №344 от 22 марта 2022 года был упрощен ввоз товаров из-за границы Украины.

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