В рассекреченной аналитической записке для инвесторов TF Securities Мин-Чи Ко подтверждает сообщения о потенциальном партнерстве Apple и Hyundai.

Корпорация Apple создает автомобиль на платформе E-GMP от Hyundai. Основанный на E-GMP электрокар может разогнаться до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость автомобиля составляет около 260 километров в час (160 миль в час).

Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

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В рассекреченной аналитической записке для инвесторов TF Securities Мин-Чи Ко подтверждает сообщения о потенциальном партнерстве Apple и Hyundai.

Эксперт полагает, что электрокар американской корпорации будет базироваться на анонсированной в декабре платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Платформа отличается наличием двух двигателей, имеет интегрированный ведущий мост и аккумулятор, позволяющий проехать более 500 километров на одном заряде.

Батарея имеет быструю зарядку, что позволяет пополнить ее запасы на 80 процентов за 18 минут.

Согласно прогнозу специалиста, Hyundai Mobis будет заниматься производством некоторых компонентов будущего авто, который Мин-Чи Ко условно называет Apple Car. Дочерняя компания Hyundai Group Kia предоставит Apple производственную линию для сборки электрокаров в США.

В документе говорится, что релиз Apple Car состоится не раньше 2025 года, однако если компания планирует представить машину к этому сроку, то она уже находится «в жестком графике». Так как корпорация Тима Кука не имеет опыта в автомобилестроении, на разработку электрокара с нуля может потребоваться от 18 до 24 месяцев.

Мин-Чи Ко не раскрывает потенциальной стоимости электрокара от Apple, однако уверен, что машина будет продаваться в сегменте автомобилей класса премиум. Высокая доходность может принести существенную прибыль как Apple, так и ее партнерам.

Apple и создание автомобиля

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.

С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

В декабре 2020 года стало известно о том, что Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.

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Автор: УНИАН