Железнодорожные вокзалы работают в обычном режиме

Десятки поездов задерживаются после массированного удара российскими ракетами по Украине. Железнодорожные вокзалы работают в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныця.

"По состоянию на 8:30 по привычному графику движутся 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса - задерживаются на время от 30 минут и больше", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что железнодорожные вокзалы работают в обычном режиме, а подземные переходы работают как укрытия.

В то же время киевская кольцевая электричка работает по графику для обеспечения передвижения по городу. Также нормализовано движение пригородных рейсов во всех регионах.

Массовые ракетные по Украине - что известно

10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.

Из-за повреждений в ряде регионов наблюдаются перебои с электроснабжением и связью. В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Украине задерживаются 20 пассажирских поездов.

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