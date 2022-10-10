В "УЗ" отмечают, что ситуация на всех вокзалах спокойная и контролируемая.

Сейчас из-за российских обстрелов территории Украины в пути задерживаются 20 пассажирских поездов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика. Сейчас в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, три поезда задерживаются до часа, 17 - более часа", - отмечается в сообщении.

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В то же время 18 пассажирских поездов следуют по графику.

"Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", - отметили в "Укрзализныце".

В сообщении также отмечается, что время задержки поездов можно оперативно смотреть на сайте https://uz-vezemo.com, а также в разделе "онлайн-табло" в чат-ботах "Укрзализныци" и в приложении.

Кроме того, работает контактный центр по номеру 0 800 503 111, в чат-ботах и на официальных страницах "УЗ" в соцсетях.

"Ситуация на всех вокзалах спокойная и контролируемая", - заверили в "УЗ".

Ранее "Укрзализныця" предупреждала о задержке движения 14 поездов, продолжительностью до 30 минут, и 24 рейсов, которые двигаются с задержкой от 30 минут и более.

Массовые ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве.

Из-за повреждений в ряде регионов наблюдаются перебои с электроснабжением и связью. В частности, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области. А во Львове в результате ракетных ударов российских оккупантов около 90% города находится без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не ходят.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

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