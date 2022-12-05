Поезда продолжают движение, резервные локомотивы находятся в готовности.

В "Укрзализныце" сообщили о задержке двух поездов из Киева на восток.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка продолжается через подземные переходы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас из-за временного обесточивания есть несколько задержек: №712 Киев – Краматорск – 1 ч; №111 Киев – Изюм - 1 ч 33 мин.

В пресс-службе также напомнили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

Ракетная опасность в Украине

Как сообщал УНИАН, после 13: 00 в Украине была объявлена воздушная тревога, работает система противовоздушной обороны.

В областях предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением из-за новой массированной ракетной атаки Российской Федерации.

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