2 декабря с железнодорожного вокзала в Киеве отправился первый поезд с обновленным кофейно-чайным меню. Теперь в поездах дальнего сообщения можно заказать не только классический черный чай, но и каркаде. И несколько авторских чаев на выбор. Например, с мелиссой.
Как говорится в сюжете ТСН, все это будут подавать в стаканах и подстаканниках. Их наконец возвращают. Также в эту "компанию" присоединяется сахар-рафинад, который можно назвать коллекционным, потому что на каждой упаковке изображены рисунки, символизирующие поезда победы. Этот сахар можно будет приобрести в "Железной лавочке" на железнодорожном вокзале Киева.
До конца декабря постепенно на всех рейсах "Укрзализныци" пассажирам станут доступными:
- обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, фруктовый американский);
- новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой, полесский с чабрецом);
- натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо);
- дрип-кофе (specialty coffee - 100% арабика из конкретного региона Бразилии).
Напомним, подстаканники со времен коронавируса перестали использовать в поездах. Но теперь их возвращают в новом формате. Создан новый дизайн подстаканников, отражающий силу украинской железной дороги и железных людей, которые с начала войны продолжают эвакуировать, доставлять, согревать и заботиться о пассажирах, поддерживая дороги жизни Украины. Эти коллекционные подстаканники также будут доступны в "Железной лавке", а возвращение обычных подстаканников на все рейсы ожидается до конца декабря.
Меню в "Интерсити+" от УЗ
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" вернул горячие обеды в скоростные поезда категории "Интерсити+". Теперь у пассажиров есть возможность попробовать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-деревенски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".
Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 гривень. Заказать его можно непосредственно в поезде во время путешествия и в приложении, чат-боте или на сайте "Укрзализныци" при оформлении билета.
Также в поездах "Интерсити+" на постоянной основе работают кафе, где можно купить чай, кофе, воду, хот-доги, сэндвичи, десерты и снеки.