Создан и новый дизайн подстаканников, который отражает силу украинской железной дороги и железных людей.

2 декабря с железнодорожного вокзала в Киеве отправился первый поезд с обновленным кофейно-чайным меню. Теперь в поездах дальнего сообщения можно заказать не только классический черный чай, но и каркаде. И несколько авторских чаев на выбор. Например, с мелиссой.

Как говорится в сюжете ТСН, все это будут подавать в стаканах и подстаканниках. Их наконец возвращают. Также в эту "компанию" присоединяется сахар-рафинад, который можно назвать коллекционным, потому что на каждой упаковке изображены рисунки, символизирующие поезда победы. Этот сахар можно будет приобрести в "Железной лавочке" на железнодорожном вокзале Киева.

До конца декабря постепенно на всех рейсах "Укрзализныци" пассажирам станут доступными:

Видео дня

обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, фруктовый американский);

новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой, полесский с чабрецом);

натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо);

дрип-кофе (specialty coffee - 100% арабика из конкретного региона Бразилии).

Напомним, подстаканники со времен коронавируса перестали использовать в поездах. Но теперь их возвращают в новом формате. Создан новый дизайн подстаканников, отражающий силу украинской железной дороги и железных людей, которые с начала войны продолжают эвакуировать, доставлять, согревать и заботиться о пассажирах, поддерживая дороги жизни Украины. Эти коллекционные подстаканники также будут доступны в "Железной лавке", а возвращение обычных подстаканников на все рейсы ожидается до конца декабря.

Меню в "Интерсити+" от УЗ

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" вернул горячие обеды в скоростные поезда категории "Интерсити+". Теперь у пассажиров есть возможность попробовать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-деревенски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".

Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 гривень. Заказать его можно непосредственно в поезде во время путешествия и в приложении, чат-боте или на сайте "Укрзализныци" при оформлении билета.

Также в поездах "Интерсити+" на постоянной основе работают кафе, где можно купить чай, кофе, воду, хот-доги, сэндвичи, десерты и снеки.

Вас также могут заинтересовать новости: