Рада до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость операции по поставке электрокаров и авто на газе.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке в Украину и по Украине новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, и тех, которые работают на сжиженном и сжатом газе метане или биогазе.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№3476) проголосовали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Действующей редакцией закона предусматривалось действие такой льготы только в отношении электрокаров и только до 2022 года.

Также, до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по поставке оборудования и комплектующих для производства электротранспорта; транспорта, который работает на газе; несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Отмечается, что такая льгота действует для тех предприятий, которые используют указанные детали для собственного производства.

Кроме того, Рада до 31 декабря 2035 года освободила от налогообложения прибыль предприятий, которые изготавливают электрические двигатели для транспорта, литиевые и литиево-ионные батареи для электротранспорта, зарядные устройства для таких батарей, электрические транспортные средства, а также авто на газе.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Также Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№3477), которым предусмотрено до 1 января 2031 года освобождение от уплаты ввозной пошлины операций по поставке оборудования и деталей для собственного производства украинскими предприятиями электрокаров и авто на газе.

Этот закон также вступает в силу с 1 января 2022 года.

Подобные инициативы имеют целью поддержать экологический транспорт в Украине, а также удешевить его для конечных потребителей.

Удешевление элекрокаров в Украине: что необходимо знать

В сентябре 2020 года Рада приняла вышеуказанные законопроекты в первом чтении.

В апреле Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали проект развития инфраструктуры для электротранспорта, который поможет включить потребности такого транспорта в развитие сети дорог Украины.

Министерство инфраструктуры совместно с бизнесом и общественностью разрабатывают стратегию развития в Украине автомобильной промышленности, которая будет предусматривать внедрение стимулов для производства электрокаров.

Кроме того, министерство в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Электромобили в Украине

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

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Автор: Павел Степанец