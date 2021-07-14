В связи с популяризацией электромобилей в Украине могут ввести запрет на ввоз и регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Об этом говорится в законопроекте Министерства инфраструктуры.
Читайте такжеУкраинцы активно пересаживаются на электромобили: что покупают и сколько готовы заплатить
Как отметили в ведомстве, документ был разработан для стимулирования украинцев к переходу на электромобили.
Когда и что могут запретить:
- ввоз и регистрацию бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2027 года);
- Ввоз и первую регистрацию новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2030 года);
- Ввоз и регистрацию б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2030 года).
На какие автомобили не будет распространяться запрет:
- на ввоз и регистрацию автомобилей Вооруженных Сил Украины;
- на ввоз и регистрацию автомобилей военных формирований;
- на ввоз и регистрацию автомобилей, используемых фермерскими хозяйствами;
- на ввоз и регистрацию автомобилей, которые передаются по наследству;
- на ввоз и регистрацию автомобилей, произведенных до 1 января 1981 года.
Показатели прошлого года
По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.
Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram