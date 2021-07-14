Полный запрет на ввоз и регистрацию бензиновых и дизельных автомобилей в Украину может быть введен в 2030 году.

В связи с популяризацией электромобилей в Украине могут ввести запрет на ввоз и регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом говорится в законопроекте Министерства инфраструктуры.

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Как отметили в ведомстве, документ был разработан для стимулирования украинцев к переходу на электромобили.

Когда и что могут запретить:

ввоз и регистрацию бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2027 года);

Ввоз и первую регистрацию новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2030 года);

Ввоз и регистрацию б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (с 1 января 2030 года).

На какие автомобили не будет распространяться запрет:

на ввоз и регистрацию автомобилей Вооруженных Сил Украины;

на ввоз и регистрацию автомобилей военных формирований;

на ввоз и регистрацию автомобилей, используемых фермерскими хозяйствами;

на ввоз и регистрацию автомобилей, которые передаются по наследству;

на ввоз и регистрацию автомобилей, произведенных до 1 января 1981 года.

Показатели прошлого года

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

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Автор: Елена Коваленко