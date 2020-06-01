Возле Львова перекрывали дороги: люди против присоединения к ОТГ (фото, видео)

В общем протестующими сегодня было перекрыто шесть трасс возле Львова.

В понедельник, 1 июня, жители некоторых пригородных сел перекрывали шесть трасс возле Львова, протестуя против решения правительства о создании Львовской ОТГ в составе 18 городов и сел.

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Как пишет Varta1, около 150 протестующих перекрыли трассу Львов-Рава-Русская в селе Грибовичи возле гостиницы «Варшава».

В сторону Львова наблюдались существенные затруднения в движении и пробки. По состоянию на 13.10 протест возле гостиницы “Варшава” прекращен.

Также в то же время перекрывали движение транспорта в Винниках, Малехове, Дублянах и других населенных пунктах.

В патрульной полиции Львова сообщили, что около 11:00 участники акции перекрыли трассу М-09 «Тернополь – Львов – Рава-Русская» в селе Малехов, около 11:20 перекрыли трассу Киев-Чоп в селе Чишки Пустомытовского района.

В общем протестующие сегодня перекрыли шесть трасс возле Львова.

Напомним, 27 мая Кабмин на своем заседании утвердил Львовскую ОТГ в составе 11-ти общин и почти 20-ти населенных пунктов, вместе с противоречивыми Винниками и Брюховичами. В Львовскую ОТГ вошли Львовская, Брюховицкая, Винникивская, Грибовицкая, Грядивская, Дублянская, Зашкивская, Лисиничивская, Малехивская, Рудненская и Рясне-Русская общины.

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