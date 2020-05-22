В Киеве в пятницу образовались пробки на дорогах: ситуацию усложняют многочисленные ДТП (карта)

Наиболее сложная ситуация перед мостами и на них - движение в сторону центра местами заблокировано.

В Киеве в пятницу утром образовались традиционные пробки на дорогах, сегодня ситуация осложнена многочисленными авариями.

Об этом свидетельствует информация Google Maps.

Движение на Северном мосту в сторону правого берега заблокировано сразу несколькими ДТП - как на самом мосту, так и на проспекте Шухевича. Перед мостом Метро остановился Броварской проспект - практически до станции метро "Лесная". На развязке перед мостом Патона пробка образовалась на проспекте Соборности до Дарницкой площади, в районе которой видна авария. Перед Дарницким мостом тянучка на одноименном шоссе, там также произошло ДТП. Попасть на Южный мост можно, миновав пробку на проспекте Бажана. Она тянется до станции метро "Позняки".

На правом берегу тянучки видны на проспектах Голосеевском, Победы, Лобановского.

Как сообщал УНИАН, наземный общественный транспорт столицы должен полноценно заработать не с 22 мая, как планировалось ранее, а с 23-го. Метро планируют открыть 25 мая.