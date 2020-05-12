Киев встречает новую рабочую неделю пробками: что происходит на дорогах столицы

Из-за скопления автотранспорта заблокированы пути с левого берега на правый.

В Киеве утром 12 мая наблюдаются пробки на дорогах - местами затруднен проезд из-за большого скопления автотранспорта.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, "тянучки" можно увидеть на въездах в город со стороны Броваров, Бучи и Софиевской Борщаговки.

Традиционно сложно проехать в центр Киева с левобережных районов: загружены все мосты через Днепр. Наиболее сложная ситуация на Северном и Южном мостах, а также Мосту Патона. Загружены сейчас проспекты Бажана, Броварской, Соборности и бульвар Перова.

На правом берегу пробки наблюдаются на проспектах Победы, Палладина, Лобановского, улицах Телиги, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе и многих других.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с сегодняшнего дня началось официальное ослабление карантина - стартовал первый этап снятия ограничений.