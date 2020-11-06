Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки.

Читайте такжеВ Киеве временно изменят несколько маршрутов трамваев (список)УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 6 ноября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

По состоянию на 10:30, существенный затор - на мосту Патона в направлении на правый берег.

На остальных мостах ситуация с трафиком нормальная.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 6 ноября

На левом берегу огромный затор сформировался на проспекте Бажана от станции метро "Позняки" до Южного моста. Существенная пробка и на проспекте Соборности в направлении на мост Патона. Похожая ситуация и на Броварском проспекте и проспекте Шухевича. Также огромная пробка - на улице Оноре де Бальзака в направлении проспект Шухевича.

Стоит в пробках бульвар Перова и проспект Освободителей в направлении Броварской проспект. На улице Братиславской - значительные пробки между Воскресенкой и станцией метро "Черниговская".

На правом берегу пробки наблюдаются на развязке возле моста Патона и прилегающему к нему участку Надднепрянского шоссе в направлении на мост.

Пробки имеют место на Крещатике, на улице Трехсвятительской, Петровской аллее и Владимирском спуске. На проспекте Победы и бульваре Шевченко - пробки по направлению на Бессарабку.

На Бульваре Леси Украинки - пробка в направлении Бессарабку между остановками "Киевская крепость" и "улица Госпитальная".

Значительные пробки наблюдаются на проспекте Бандеры в разных направлениях. На Голосеевском проспекте - пробка в районе Голосеевского парка в направлении Демеевку.

Стоит в пробках проспект Лобановского в обоих направлениях.

На других участках киевских дорог ситуация с трафиком нормальная.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН