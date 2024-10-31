В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что в Раду подан проект, который не прошел обсуждение с бизнесом.

Украина взяла на себя обязана обновить законодательство о железнодорожном транспорте после того, как в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. С того времени разные составы ВР и Кабмина провалили уже не одну попытку принятия закона. Очередная попытка - проект закона "О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины" (№12142), который подал Кабинет министров. Но и этот проект имеет многочисленные недостатки, в частности - отсутствуют сроки создания Нацкомиссии по регулированию тарифов, а операторы частной тяги будут допущены на пути минимум через 10 лет, пишет Центр транспортных стратегий.

"В пояснительной записке сказано, что проект "вводит систему органов государственного управления железнодорожным транспортом, которая соответствует положениям актов ЕС в сфере железнодорожного транспорта, регулирует деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава". В тексте есть также упоминание о Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта, и перечисляются ее полномочия, однако не указано, когда именно она будет создана. Так же в законопроекте отсутствуют упоминания о частных операторах тяги", - указывает издание.

В Европейской Бизнес Ассоциации ЦТС объяснили, что в Раду подан проект, который не прошел обсуждение с бизнесом. "Законопроект, который обсуждался с бизнесом и стейкхолдерами, называется "О железнодорожном транспорте". И пока непонятно, когда его зарегистрируют в Раде", - говорят в ЕБА.

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"В ЕБА отмечают, что зарегистрированный проект имеет много "но": там отсутствуют системные положения, которых бизнес ожидает от закона. В частности - реформирование "Укрзализныци", которое обеспечит организационное и финансовое разделение деятельности УЗ как перевозчика и оператора инфраструктуры, запрет перекрестного субсидирования указанных направлений, создание отдельной структуры для решения вопросов с непрофильными активами и спорными обязательствами и т.д.", - перечисляет издание.

Также, по мнению специалистов, новый закон должен предусматривать недискриминационный доступ к железнодорожной инфраструктуре общего пользования; государственное регулирование тарифа на доступ к железнодорожной инфраструктуре путем согласования размера тарифа Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта; внедрение прозрачной и четкой схемы расчета тарифа.

"Менеджер Комитета по логистике ЕБА Дарья Сичкарь отмечала и раньше: один из ключевых моментов, который требует доработки - это введение частной тяги. В законопроекте есть положение, что в течение 5 лет со дня вступления в силу закона перевозки на инфраструктурных сетях с шириной колеи 1520 мм осуществляются только субъектами хозяйствования государственного сектора экономики. "То есть, в лучшем случае, только через 10 лет у частных операторов появится возможность выйти на колею 1520. Это категорически не поддерживается бизнесом, поэтому мы надеемся это положение доработать", - комментировала она.

Кроме того, важно помнить: допуск частных компаний к железнодорожным перевозкам - это основное обязательство, которое взял на себя Кабмин в международных соглашениях со Всемирным банком и ЕС Ukraine facility, говорят парламентарии.