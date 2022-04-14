Накануне в Киев по железной дороге приезжали президенты сразу четырех стран.

С начала полномасштабной агрессии России в Украине Киев посетили ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза. Из-за закрытия авиасообщения над Украиной визиты осуществляются по железной дороге в специальном вагоне.

Как передает "Радио Свобода", вагон-салон производства 2014 года успел поездить в Крым, однако маршрут был прекращен из-за оккупации полуострова.

Незадолго до 24 февраля журналистам удалось побывать в этом вагоне. Тогда его проводница Анна Баскакова рассказывала, что он включает ресторан, мягкое купе на четырех человек, спальню на двоих, а также ванную комнату с туалетом и душем.

В Крыму вагон-салон успел побывать всего несколько раз перед прекращением ж/д сообщения. Сейчас же в нем уже проехались из Львова до Киева и обратно, в частности, британский премьер Борис Джонсон, а также президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Лидеры этих четырех государств побывали в Киеве накануне, 13 апреля.

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