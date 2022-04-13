Они уже направляются в столицу Украины.

Президенты четырех стран Европейского Союза сегодня посетят столицу Украины.

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды сообщили, что вместе с ним в Киев едут главы Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис.

Сообщается, что в Киеве главы этих государств проведут встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"На пути в Киев, в город, который ужасно пострадал из-за войны с Россией с момента моего последнего визита", - прокомментировал свой визит эстонский президент.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги!", - написал литовский лидер.

"Балтийские и польские лидеры прибывают сегодня в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - сообщили в администрации президента Латвии.

Напомним, с начала войны столицу Украины уже посетили ряд иностранных лидеров и политиков, свою работу в Киеве возобновили многие посольства. Одним из самых знаковых стал визит британского премьера Бориса Джонсона.

Все визиты осуществляются по железной дороге.

Накануне стало известно, что Зеленский отказался принимать в Киеве федерального президента Германии из-за его тесных связей с РФ.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует ехать в Украину.