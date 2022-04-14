В столице и городах-спутниках постепенно возобновляют движение общественного транспорта.

В пригородах Киева постепенно восстанавливают транспортное сообщение. Однако на ряде маршрутов уже анонсированы или действуют новые тарифы.

Как пишет "Сегодня" со ссылкой на Ассоциацию перевозчиков Киевской области, уже частично возобновлено движение в сторону столицы, однако пока с очень большим интервалом. Сначала это был час, сейчас - полчаса, говорит глава Ассоциации Алексей Павленко.

"На следующей неделе даже с Иванковского района маршрутки будут потихоньку выезжать на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами", – рассказывает он.

Среди проблем, с которыми сталкиваются перевозчики из-за войны, Павленко выделяет следующие:

уничтожено много подвижного состава, к примеру, в Ирпене сгорел парк новых маршруток;

большое количество осколков на дорогах - многие автобусы уже повредили шины;

нехватка водителей - многие состоят в рядах ВСУ и теробороны;

длительное простаивание на блокпостах вблизи столицы.

"Мы хотим просить власти, чтобы была выделена отдельная полоса для проезда общественного транспорта. Это необходимо для удобного и быстрого проезда блокпостов, где проводится проверка документов. На это тратится очень много времени, поскольку маршрутки стоят в общей очереди. Учитывая потоки автотранспорта, который возвращается в Киев, с этим есть определенные сложности", – отмечает Алексей Павленко.

По его данным, сейчас основными пассажирами являются работники критической инфраструктуры - ремонтники, медики, электрики, сотрудники хлебзаводов.

Где подорожал проезд

В частности, проезд от Петропавловской Борщаговки в маршрутке №903 теперь стоит 19 гривень вместо 13. По селу проехаться можно за 10 гривень.

Нововведение ожидаемо не понравилось местным жителям, которые грозятся пересесть на скутеры и велосипеды. Некоторые намерены ходить пешком 7 км до ближайшей станции метро.

Комментарий перевозчиков

В Ассоциации тему подорожания проезда комментируют неохотна, называя такую меру вынужденной.

В стране идет война, а люди из-за 6 гривен начинают торговаться, особенно диванные эксперты. Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать. Пусть критиканы, которым не нравятся такие тарифы, берут кредиты, покупают автобусы и возят людей", – возмущается Алексей Павленко.

По его словам, каждый день автобус с Борисполя проезжает 400 километров по маршруту. Для этого ему нужно 60 литров топлива. По нынешним ценам – это 2400 гривень.

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