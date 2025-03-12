В правительстве рассматривается инициатива государственного монополиста "Укрзализныци" по повышению тарифов на грузовые перевозки. Но, без изменений в самой компании, которая сейчас морально устарела, и закрытия "черных финансовых дыр", повышение тарифа ничего не даст - кроме убытков для бизнеса и обороны Украины. Об этом пишет Экономическая правда.

"По мнению эксперта рынка логистики Юрия Щуклина, технологическая отсталость Укрзализныци подрывает эффективность всех зависимых от железнодорожной логистики производителей Украины, а после повышения тарифа будет стоить бизнесу 36 млрд грн дополнительных расходов. Эта сумма состоит из 26 млрд грн для компенсации операционных расходов монополии и 10 млрд грн, которые бизнесы вынуждены тратить на взаимодействие с устаревшей бизнес-моделью государственной компании", - указывает издание.

По словам Щуклина, УЗ использует устаревшие методы управления перевозками: ручное управление, бумажную документацию, а решения принимаются на "долгих совещаниях". Это приводит к повышению ее расходов и росту тарифов.

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Президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков в своем комментарии для издания основной проблемой УЗ назвал значительную долю постоянных расходов, которая не зависит от объемов перевозок. То есть, даже при падении товарооборота компания имеет почти те же расходы, что влияет на ее прибыльность.

"Основная бюджетная дыра монополиста - перекрестное субсидирование убыточных пассажирских перевозок за счет сверхприбыльных грузовых. Каленков считает, что на всех пользователей грузовых перевозок наложен дополнительный "налог", который покрывает убытки компании. "Это ненормальная ситуация", - добавляет он", - пишет ЭП.

Одной из инициатив может стать лишение Укрзализныци государственной монополии на использование железнодорожной тяги, говорят эксперты. Это даст возможность другим компаниям конкурировать в грузовых и пассажирских перевозках, что будет мотивировать улучшать и удешевлять деятельность.

"Чтобы у частных железнодорожных операторов была финансовая мотивация обслуживать убыточные пассажирские маршруты, можно взять пример с ЕС, где работает механизм обязательств по предоставлению общественных услуг (PSO). Его применяют к маршрутам, которые убыточны в свободном рынке, но социально важны. Государство через конкурсный тендер предоставляет субсидию на такие маршруты, а самый дешевый перевозчик должен обеспечивать услугу с установленной частотой рейсов, тарифов и качества обслуживания", - указывает ЭП.

Как известно, Укрзализныця в прошлом году получила 102,9 млрд грн чистого дохода, и вошла в десятку самых доходных компаний Украины. При этом за первые полгода компания получила прибыль в размере 3,1 млрд грн, а уже во втором полугодии - убыток в 2,7 миллиардов, и заявила, что инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 37%, чтобы решить свои проблемы с убытками.

Зато участники рынка и эксперты заявили, что эти убытки - следствие неэффективного управления, и порекомендовали УЗ наконец решить вопрос с коррупцией и билетной мафией. Если же УЗ продолжит повышать тарифы на грузы, которые остаются основой ее доходности, компания получит еще больше убытков, потому что экспортеры перейдут на автотранспорт.