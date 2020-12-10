Сейчас руководитель и посредник задержаны, решается вопрос о сообщении о подозрении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили на вымогательстве 250 тысяч долларов руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал средства за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

"Когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному лицу ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Эти два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: Виталий Саенко