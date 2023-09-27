В украинских портах остаются 50 судов, которые были заблокированы 24 февраля 2022 года.

Из 100 судов, которые были заблокированы после начала российского вторжения, в украинских портах осталась только половина.

Как сообщил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook, в украинских портах остались 50 судов, которые были заблокированы 24 февраля 2022 года.

"По состоянию на 26 сентября из 100 судов, которые были заблокированы в украинских портах 24 февраля 2022 года, остаются 50 судов. 29 из них — в портах Николаевской области, 14 — в Херсоне, пять — в Мариуполе. В портах Одесской области по разным причинам остаются два морских суда из 41, которые были заблокированы 24 февраля", — сказано в сообщении.

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В портах Украины заблокированы судна, которые принадлежат:

Греции – 8 судов;

Мальте – 3 судна;

Болгарии – 1 судно;

Германии – 1 судно;

Эстонии – 1 судно;

Дании – 1 судно;

Турции - 14 судов;

Украине – 8 судов.

Среди других судовладельцев, чьи суда заблокированы в украинских портах — компании из Норвегии и Китая, Великобритании, Черногории, Бангладеш, Маршалловых островов, Ливана, Египта, Сингапура.

"Большинство судов пришли под загрузку в украинские порты буквально за день-два до начала полномасштабной войны. Часть судов на тот момент находились в ремонтах на соответствующих судоремонтных заводах в портах Черноморска и Херсона", - добавили в мониторинговой группе.

Вторжение в Украину и заблокированные суда

На момент вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, в морских торговых портах на Черном и Азовских морях, кроме оккупированного Крымского полуострова, находилось 100 коммерческих судов (без учета судов портового флота).

Суда не смогли покинуть порты в условиях морской блокады со стороны РФ. 34 из 100 судов принадлежали компаниям-судовладельцам из стран ЕС (21 — Греции), еще 24 — судовладельцам из Турции.

В мае 2022 года сообщалось о том, что в украинских портах заблокировано 70 судов, 6 иностранных – в Мариуполе. Наихудшая ситуация с экипажем была в Мариуполе, потому что в других портах экипажи судов имели возможность эвакуироваться и выехать наземным путем.

В сентябре 2023 года несмотря на опасность из украинского порта вышли еще два иностранных судна. Оба балкера, которые из-за войны были заблокированы в Украине.

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