Украинцы в апреле сократили покупку авто почти вдвое: тройка лидеров рынка

Отмечается, что лидирующую позицию на рынке продолжает сохранять за собой RENAULT.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% – до 23,9 тыс. единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Согласно сообщению, в апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти вдвое меньше, чем годом ранее.

При этом такой результат не является антирекордом, так как четыре года назад и пять лет назад были месяцы с меньшими результатами.

«Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка - Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды. Однако не обошлось и без сюрпризов. На четвертое место поднялся BMW, а в прошлом году он занимал девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, которые продемонстрировали рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14 строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирующую позицию на рынке продолжает сохранять за собой RENAULT. В апреле новые автомобили этой французской марки получили 771 украинский регистрационный номер. По сравнению с прошлым годом апрельские регистрации новых RENAULT снизились на 31%.

На втором месте TOYOTA - 428 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности TOYOTA отстала на 56%.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, автомобили которой купили 259 украинцев, что на 59% меньше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция у BMW - 184 авто (-11% по сравнению с апрелем 2019 года).

Завершает пятерку лидеров месяца SKODA - 180 авто (-67%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер RENAULT Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Укравтопром», объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.