Маршрут этого поезда проходит через непризнанное Приднестровье.

Представители Железной дороги Молдовы предложили вернуть поезд Кишинев – Одесса. От этого маршрута отказались после полномасштабного вторжения России в Украину.

Пресс-служба "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) сообщила, что соответствующие переговоры с представителями "Укрзализныци" состоялись в Киеве 11 апреля.

"По результатам обсуждений стороны пришли к общему знаменателю о необходимости возобновления пассажирского маршрута Кишинев – Одесса, который планируется запустить с открытием летнего сезона", – говорится в сообщении.

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В свою очередь представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий во время брифинга 16 апреля сообщил, что при возобновлении движения поезда Кишинев-Одесса вопрос безопасности будет в приоритете.

Стоит отметить, что движение поезд Кишинев – Одесса приостановили 24 февраля 2022 года решением молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине. При этом маршрут этого поезда проходит через непризнанное Приднестровье.

Аэропорт в Кишиневе - один из самых популярных среди украинцев. Добраться в столицу Молдовы можно лишь поездом из Киева, который ходит лишь по четным числам, а также автобусами или личным транспортом.

Из Одессы в аэропорт "Кишинев" (Молдова) с 1 марта 2024 года запустили специальный аэротрансфер. На маршруте сразу курсировали два автобуса, каждый из которых рассчитан на 22 пассажира.

В ОВА заверили, что доехать до Кишинева можно будет за четыре часа – непосредственное путешествие вместе со временем для прохождения соответствующих процедур на КПП, в частности, "Маяки - Паланка - Удобное".

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